Župančičeva nagrada za življenjsko delo skladatelju Aldu Kumarju

Ljubljana, 28. maja - Znani so prejemniki Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana na področju umetnosti. Nagrado za življenjsko delo prejme skladatelj Aldo Kumar, za dveletno ustvarjanje pa so nagrajene režiserka Tjaša Črnigoj, igralka in pesnica Anja Novak ter vizualna umetnica in scenografka Urša Vidic. Podelitev bo 12. junija v Centru Rog.