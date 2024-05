Strokovnjaki opozorili na škodljivost hrupa na delovnem mestu

Ljubljana, 28. maja - Strokovnjaki so na konferenci Izzivi hrupa in glasnosti, ki je v organizaciji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije danes potekala v Ljubljani, opozorili na škodljivost hrupa na delovnem mestu in pri tem izpostavili podcenjevanje prekomernega hrupa v delovnih okoljih. Okvara sluha je po njihovih navedbah najpogostejša poklicna bolezen v EU.