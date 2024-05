Na okrogli mizi opozorili na varstvo človekovih pravic na trgu dela

Ljubljana, 28. maja - Vprašanja delavskih pravic so vse bolj kompleksna, izzivov je veliko, od definicije delavca in delodajalca do zaščite tujcev in platformnih delavcev, so na današnji okrogli mizi Človekove pravice na trgu dela, ki jo je pripravila Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, pojasnili mednarodni strokovnjaki za delovno pravo.