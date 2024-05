Kopalne vode v Sloveniji lani ustrezne kakovosti

Ljubljana, 28. maja - Slovenija je ena od evropskih držav, kjer so vse kopalne vode lani dosegale ustrezno kakovost, Idrijca v Bači pri Modreju pa zaradi poplav in sanacije ni bila ocenjena, izhaja iz poročila Evropske okoljske agencije (EEA). Ustrezno kakovost vode so po navedbah Arsa potrdile tudi prve letošnje analize vode, opravljene na kopalnih vodah na morju.