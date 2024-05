Cankarjeva založba novo zbirko namenila ljubezenskemu romanu

Ljubljana, 28. maja - Cankarjeva založba začenja novo zbirko, ki so jo poimenovali Razmerja. Kot prva sta v njej izšla romana Prste stran Karmen Petric in Srebrne vezi Kaje Bucik Vavpetič. Glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov ju je na današnji predstavitvi opisal kot "zelo berljivi in vrhunsko napisani deli".