Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 28. maja - Dopoldne se bo povsod pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Popoldne bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.