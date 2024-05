Neznanca moškega porinila na tla in mu ukradla denarnico

Ljubljana, 28. maja - Neznanca sta danes okoli 4. ure v središču Ljubljane pristopila do oškodovanca, ga porinila na tla in mu iz nahrbtnika ukradla denarnico. Oba storilca sta po navedbah Policijske uprave (PU) Ljubljana stara okoli 25 let, manjše rasti, oblečena pa sta bila v oblačila temne barve.