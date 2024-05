Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 28. maja - Indeksi na azijskih borzah so danes večinoma obarvani v rdeče. Vlagatelji so previdni v pričakovanju petkove objave ameriškega ministrstva za trgovino, ki bo pokazala vrednost kazalnika zasebne porabe (PCE) v aprilu. To inflacijo ameriška centralna banka Federal Reserve najbolj upošteva pri svoji denarni politiki.