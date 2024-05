Slovenija v Bruslju za nadaljnji poudarek na dobrobiti živali

Bruselj, 27. maja - Ministri EU za kmetijstvo so v Bruslju razpravljali o ukrepanju zaradi kriznih razmer v kmetijskem sektorju, o prihodnosti kriznega upravljanja in o razmerah na trgu. Slovenija je pod točko razno izpostavila nujnost nadaljevanja aktivnosti v okviru civilne pobude za končanje rej v kletkah in se zavzela za nadaljnji poudarek na dobrobiti živali.