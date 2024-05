EU sankcionirala ruske sodnike zaradi kršenja človekovih pravic

Bruselj, 27. maja - EU je danes vzpostavila nov instrument za sankcioniranje kršitev človekovih pravic in zatiranja demokratične opozicije v Rusiji. Na podlagi tega okvira so bile danes uvedene sankcije proti ruskim sodnikom, ki so med drugim sodelovali v postopku proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki je umrl v ruskem zaporu.