Ljubljanska borza: Indeks zdrsnil za četrtino odstotka

Ljubljana, 27. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,26 odstotka na 1488,43 točke. Večji padec indeksa je omilila podražitev delnic NLB in Pozavarovalnice Sava, ki so se kot edine med blue chipi podražile. Borzni posredniki so opravili za 1,15 milijona evrov prometa, od tega slabo polovico z delnicami NLB.