Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja letos v Kranju

Kranj, 27. maja - Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) letošnje, 9. Bogatajeve dneve zaščite in reševanja pripravlja skupaj z Mestno občino Kranj. Od četrtka do sobote se bo v Kranju odvila vrsta demonstracij in predstavitev delovanja sil za zaščito in reševanje, pa tudi sejem opreme in strokovni posveti.