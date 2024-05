V španskem Pradu razstavili avtentičnega Caravaggia

Madrid, 28. maja - V muzeju Pradu v španski prestolnici so v ponedeljek razstavili sliko italijanskega mojstra Caravaggia. Za sliko so nekoč menili, da jo je ustvaril neznani umetnik in bi skoraj končala na dražbi, nedavno pa so strokovnjaki potrdili, da je brez dvoma Caravaggieva mojstrovina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.