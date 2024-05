V naselju Lomanoše drvel s 159 kilometri na uro, v naselju Prade pa s 167 kilometri na uro

Gornja Radgona/Koper/Kozina, 27. maja - Policisti so v nedeljo zvečer pri meritvah hitrosti v naselju Lomanoše ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil 159 kilometrov na uro. V naselju Prade pa je 23-letni domačin vozil 167 kilometrov na uro in tako dovoljeno hitrost prekoračil za 117 kilometrov na uro, so sporočili s policijskih uprav.