Inšpekcijski nadzor pokazal dobro stanje medvedov v ujetništvu

Ljubljana, 27. maja - Inšpekcijski nadzori inšpektorata RS za naravne vire in prostor iz marca in aprila so pokazali, da so medvedi v ujetništvu, za katere so bila izdana dovoljenja za zadrževanje v ujetništvu do naravne smrti, v dobrem stanju. So pa inšpektorji vseeno ugotovili nekaj kršitev, za katere so izdali inšpekcijske odločbe.