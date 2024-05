Taekwondoist leta Patrik Divković, ekipni naslov Sparti

Celje, 27. maja - Dvorana Golovec je konec tedna gostila državno prvenstvo v taekwondoju, na kateri so razglasili tudi najboljše tekmovalce v lanskem letu. Naziv najboljšega je prejel olimpijec Patrick Divković, v ekipni konkurenci v borbah pa so se naslova veselili člani Sparte iz Maribora. V tehniki so prvaki Kang Škofljica.