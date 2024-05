Tornadi in neurja v ZDA zahtevali 15 življenj

Houston, 27. maja - Osrednji del in jug ZDA so minuli konec tedna prizadeli tornadi in neurja, ki so zahtevali najmanj 15 življenj, povzročili pa so tudi obsežno gmotno škodo. Reševalci in policija v ruševinah iščejo morebitne žrtve, doslej pa so oskrbeli več deset poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.