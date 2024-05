Miami, 27. maja - Hokejisti moštva New York Rangers so davi v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL v gosteh premagali Florido Panthers po podaljšku s 5:4 in povedli z 2:1 v zmagah. Z zmago so si hipotetično spet vrnili prednost domačega igrišča na morebitni sedmi tekmi.