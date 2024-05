Dončić in Irving s 66 točkami za vodstvo Dallasa s 3:0 v zmagah

Dallas, 27. maja - Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj dosegla 66 točk, Dallas pa je v domači dvorani American Airlines Centra zmagal s 116:107 nad Minnesota Timberwolves na tretji tekmi finala zahodne konference končnice severnoameriške košarkarske lige. Dončić in druščina so povedli s 3:0, do velikega finala lige NBA jih tako loči zgolj še ena zmaga.