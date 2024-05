Rim, 26. maja - Nogometaši Udineseja, za katerega igrajo tudi Slovenci Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić, so v zadnjem krogu v gosteh premagali Frosinone z 1:0 in obstali med italijansko elito. Frosinone se po zanj neugodnem razpletu seli v drugi rang tekmovanja.