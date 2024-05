Praga, 26. maja - Hokejisti Češke so svetovni prvaki za leto 2024. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine na domačem terenu so danes v Pragi premagali Švico z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Bron so osvojili Švedi, ki so popoldne s 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) premagali Kanado.