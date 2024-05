Pridelovalci zelišč si želijo več povezovanja s strokovnimi institucijami

Murska Sobota, 26. maja - Slovenski pridelovalci zelišč si želijo strateških usmeritev in podpore države. Kot sektor so preslišani, pravijo, a priznavajo, da so za to deloma krivi sami. Pričakujejo tudi več povezovanja s strokovnimi institucijami, so izpostavili na sobotni okrogli mizi v Rakičanu.