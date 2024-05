Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine

Ljubljana, 26. maja - Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v petek in soboto obravnavali dva primera drznih tatvin v stanovanjskih hišah, in sicer na Viru pri Domžalah in v Logatcu. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je tovrstnih tatvin vse več; storilci jih izvršijo na zelo prefinjen in pretkan način, žrtve pa so večinoma starejše osebe.