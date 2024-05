Dallas izenačil finale zahoda NHL

Dallas, 26. maja - Hokejisti Dallasa so na drugi finalni tekmi zahodne konference lige NHL doma s 3:1 premagali Edmonton in serijo izenačili na 1:1. Zmago so si zagotovili v zadnji tretjini, ko je po izidu 1:1 najprej gol dosegel Mason Marchment, nato pa je ob koncu nebranjeno mrežo zatresel še Finec Esa Lindell.