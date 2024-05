London, 25. maja - Nogometaši Manchester Uniteda so zmagovalci pokala FA. V finalu so v Londonu z 2:1 premagali favorizirane mestne tekmece, sicer angleške prvake, nogometaše Manchester Cityja. S tem so jim preprečili, da bi kot prva ekipa dve sezoni zapovrstjo osvojili dve najbolj cenjeni angleški lovoriki.