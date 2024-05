82-letni voznik brez dovoljenja in pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo

Kranj, 25. maja - Radovljiški policisti so v petek zvečer zasegli avtomobil 82-letnemu vozniku, ki je pri vključevanju v promet povzročil prometno nesrečo. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, prav tako vozilo ni bilo registrirano. Odredili so mu strokovni pregled, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.