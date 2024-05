Blagotinškov Flensburg v finalu evropske lige

Ljubljana, 25. maja - Rokometaši Flensburg-Handewitta so prvi finalisti evropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Hamburgu so Nemci premagali Dinamo iz Bukarešte z 38:32. V nedeljskem finalu se bodo merili z boljšim iz nemškega obračuna med nemškima ekipama Rhein-Neckar Löwen in Füchse Berlin.