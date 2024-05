Praga, 25. maja - Hokejisti Češke so prvi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine. Čehi so na prvi polfinalni tekmi v Pragi premagali Švede s 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) in se bodo v nedeljskem finalu merili z zmagovalcem dvoboja med Kanado in Švico.