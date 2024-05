Državni sekretar Medved: Vojni invalidi najglasnejši glasniki miru

Šempeter pri Gorici, 25. maja - Vojni invalidi so po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda najglasnejši glasniki miru. Na 25. srečanju v Šempetru pri Gorici jim je zagotovil, da imajo na ministrstvu odkrite in poštene sogovornike. "Predloge za izboljšanje položaja vojnih invalidov in njihovih svojcev jemljemo zelo resno," je dejal Medved.