V Novem mestu danes brezplačen trening varne vožnje

Novo mesto, 25. maja - Policija, Dars in Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) so dopoldne na ploščadi Avtocestne baze Novo mesto blizu avtocestnega priključka Novo mesto vzhod pripravili brezplačni trening varne vožnje za vse motoriste, ki so se želeli podučiti in preizkusiti v varni vožnji. Udeležilo se ga je več kot 100 motoristov, so sporočili iz Darsa.