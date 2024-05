Robert Pevnik zapušča Aluminij

Kidričevo, 25. maja - Slovenski nogometni klub Aluminij in trener Robert Pevnik sta se po končani sezoni dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, je v izjavi za javnost sporočil klub iz Kidričevega. Aluminij je to sezono v Prvi ligi Telemach sklenil na zadnjem, desetem mestu in bo v prihodnji sezoni igral med drugoligaši.