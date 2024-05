Pirc Musar poziva k nujni neodvisnosti delovanja ICC

Ljubljana, 25. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po nedavni zahtevi tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za izdajo nalogov za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa pozvala k nujni neodvisnosti delovanja sodišča. Izjave v smeri pritiska na neodvisnost ICC in njegovega tožilca je označila za nesprejemljive in zavržne.