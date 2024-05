Vreme: Danes bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami

Ljubljana, 25. maja - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo od vzhoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma sončno z jutranjo meglo po kotlinah, verjetnost za kakšno ploho bo razmeroma majhna. Nekoliko topleje bo. V torek se bodo krajevne padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je središče višinskega ciklona. Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope se zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa. Nad naše kraje od jugozahoda ponovno doteka nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, čez dan bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v sosednjih pokrajinah Hrvaške nadaljevale tudi v noč. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas precej jasno in sprva suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.

Biovreme: Danes se bo čez dan vremenska obremenitev postopno povečala. V nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki nekoliko slabšega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju. Zvečer bo vremenska obremenitev začela slabeti.