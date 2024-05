New York, 25. maja - Hokejisti New York Rangers so sinoči v drugi tekmi finala vzhodne konference severnoameriške lige NHL po podaljšku premagali Florido Panthers z 2:1 in v seriji na štiri zmage izenačili na 1:1. Odločilni gol za New York je v podaljšku dosegel Barclay Goodrow.