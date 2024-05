Dončić tri sekunde pred koncem Dallasu zagotovil zmago in prednost 2:0

Minneapolis, 25. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so v drugi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA s 109:108 premagali Minnesoto Timberwolves. Mavs so slavili še drugič v gosteh in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Junak večera je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je ob trojnem dvojčku Dallasu tudi zagotovil zmago tri sekunde pred koncem.