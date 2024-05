Antalya, 25. maja - Slovenski odbojkarji danes po dnevu odmora nadaljujejo nastope na turnirju lige narodov v Antalyi. Po dveh zmagah, boljši so bili od Nizozemske in Francije, jih čaka Kanada, ki sicer ni ekipa s samega svetovnega vrha, a je vsekakor vredna spoštovanja in še zdaleč ne nenevarna.