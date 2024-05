ICJ odredil takojšnjo zaustavitev izraelske ofenzive v Rafi

pripravil Luka Krek

Haag, 24. maja - Meddržavno sodišče (ICJ) je danes odločilo, da mora Izrael nemudoma zaustaviti vojaško ofenzivo v Rafi. Odločitev so pozdravili predstavniki Palestincev, več arabskih držav in Južne Afrike, ki je na ICJ vložila zahtevo za nujne ukrepe. V Izraelu so se odzvali z ogorčenjem, premier Benjamin Netanjahu se o odločitvi ICJ posvetuje z ministri.