Nova slovenska veselica predzadnji dan Gira, tokrat za Pogačarja

Videm, 25. maja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) odšteva dneve do nedeljskega slavja v Rimu. Še prej pa si želi postaviti piko na i sijajnim predstavam na dirki po Italiji pred številnimi slovenskimi navijači. Danes bo namreč v bližini njegove domovine na sporedu predzadnja etapa od Alpaga do Bassano del Grappe (184 km).