Indeks Ljubljanske borze ta teden pridobil pol odstotka

Ljubljana, 24. maja - Na Ljubljanski borzi je ta teden prevladovalo optimistično vzdušje in indeks SBI TOP je pridobil približno pol odstotka. Navzgor so ga potisnili tečaji skoraj vseh najpomembnejših delnic, izjema so delnice Zavarovalnice Triglav. V petih dneh je bilo sklenjenih za skupaj 13,8 milijona evrov poslov, od tega za 3,1 milijona evrov v svežnjih.