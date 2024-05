Strateški svet GZS s Papičem o večletni razvojno-inovacijski strategiji

Ljubljana, 24. maja - Za izboljšanje raziskovalno razvojnega in inovacijskega okolja je med drugim nujno treba izoblikovati večletno razvojno-inovacijsko strategijo, so na srečanju z ministrom Igorjem Papičem izpostavili člani strateškega sveta GZS za raziskave, razvoj in inovacije. Obenem je treba opredeliti vlogo zbornic na tem področju.