Potapljači na 31. čistilni akciji Blejskega jezera

Bled, 25. maja - Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled danes organizira tradicionalno, 31. čistilno akcijo Blejskega jezera in njegovih brežin. V treh desetletjih so potapljači iz jezera odstranili velike količine odpadkov vseh vrst.