Newyorške borze pred podaljšanim vikendom v zelenem

New York, 24. maja - Tečaji na newyorških borzah so ob začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji so pred podaljšanim koncem tedna, v ponedeljek v ZDA obeležujejo praznik, na katerega se spominjajo padlih vojakov, tradicionalno dobro razpoloženi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.