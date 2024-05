Dvogostiteljski klop na Krasu prisoten že več let

Ljubljana, 24. maja - Raziskovalci tržaškega naravoslovnega muzeja so po poročanju Primorskega dnevnika na Krasu zabeležili prisotnost nove vrste klopa Hyalomma marginatum. Kot je za STA pojasnil Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, je vrsta s slovenskim imenom dvogostiteljski klop na območju prisotna že več let, in ne gre za nov pojav.