Hokejistke naslednje leto na Škotskem, mladinci doma na Bledu

Praga, 24. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Češkem je mednarodna hokejska zveza IIHF določila prireditelje prvenstev nižjih kategorij naslednje leto. Elitna skupina, v kateri bo spet tudi Slovenija, bo igrala na Danskem in Švedskem. Slovenija je dobila organizacijo svetovnega prvenstva za moške do 20 let na Bledu.