Slovenski rokometaši v žrebu za SP v prvem bobnu

Ljubljana, 24. maja - V Zagrebu bodo v sredo ob 19.30 žrebali skupine za rokometno svetovno prvenstvo 2025, ki bo med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Slovenski rokometaši bodo v prvem bobnu, kjer bodo še Danska, Francija, Švedska, Nemčija, Madžarska, Norveška in Egipt.