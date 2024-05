Gledališče Koper vabi k vpisu abonmajev in na poletne predstave

Koper, 27. maja - V Gledališču Koper bodo ob koncu sezone uprizorili nekaj uspešnic iz preteklih let. Program prihodnje sezone pa bo oblikovan z mislijo na mlade in v luči tega, da bosta Gorica in Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, so sporočili iz gledališča. Ob tem so predstavili ugodnosti za tiste, ki bodo abonmaje vpisali že v prvi polovici junija.