V Centru ilustracij pogled na ilustracije in družbo socializma

Ljubljana, 25. maja - V galeriji Centra za ilustracijo bodo drevi odprli razstavo Biba buba baja. Postavitev z izborom publikacij, ilustracij iz pozicije sodobne umetnosti predstavi otroka druge polovice 20. stoletja in izbrane ustvarjalke za otroke v Sloveniji in republikah bivše Jugoslavije. Spremljajo jo bogat filmski in pedagoški program ter predavanja.