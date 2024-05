Na Koreniki predstavitev regijskih ponudnikov socialnega, invalidskega in zdravstvenega varstva

Šalovci, 24. maja - Na socialni kmetiji Korenika v Šalovcih so danes pripravili Festival raznolikosti in povezovanja, na katerem je storitve predstavilo okoli 15 ponudnikov socialnega, invalidskega ter zdravstvenega varstva. Festival se je odvijal v okviru projekta Inclusion Fest in je bil letos osredotočen na inkluzijo, je povedal direktor Korenike Goran Miloševič.