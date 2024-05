Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 24. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,13 odstotka v minus. Najbolj se zaenkrat cenijo delnice Save Re, ki so hkrati najbolj zanimive. Z njimi so opravili za več kot 215.000 evrov prometa, med prometnejšimi so še delnice Krke, NLB in Zavarovalnice Triglav.