Turizem v Zrečah in na Rogli lani okreval hitreje od pričakovanj

Zreče, 25. maja - V družbi Unitur, ki kot hčerinsko podjetje zreškega Uniorja upravlja s smučarskim centrom na Rogli in Termami Zreče, minulo leto ocenjujejo kot poslovno uspešno. Kljub izzivom na globalnem trgu in hudim poplavam v Sloveniji avgusta lani so okrevali hitreje, kot so predvidevale napovedi na evropskem in svetovnem trgu, sporočajo iz podjetja.